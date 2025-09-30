التكامل الصناعي محور لقاء وزير الصناعة بـ”مدار هولدينغ”
عقد وزير الصناعة، يحيى بشير، اجتماعا مع مسؤولي الشركة القابضة “مدار هولدينغ” (MADAR HOLDING)، بحضور الرئيس المدير العام للشركة وإطارات مركزية من الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع المجمعات الصناعية العمومية.
وكان اللقاء فرصة لاستعراض مجالات نشاط الشركة وفروعها التي تشمل قطاعات حيوية على غرار الصناعات الغذائية، ملحقات المركبات، والصناعات النسيجية، إلى جانب مشاريع أخرى متنوعة، حيث تم إبراز الديناميكية الجديدة التي تعرفها الشركة من خلال استثماراتها المتعددة ومشاريعها الواعدة الرامية إلى تعزيز حضورها الصناعي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي تؤديه “مدار هولدينغ” في دفع عجلة التنمية الصناعية عبر مساهماتها وشراكاتها مع مختلف المجمعات الأخرى، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين الفاعلين الصناعيين ورفع القدرة الإنتاجية الوطنية.
كما شدد على ضرورة دعم سلاسل القيمة بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء مناخ صناعي جاذب ومستدام.
وتُعد مدار القابضة، شركة جزائرية عمومية قابضة، تأسست عقب إعادة هيكلة الشركة الوطنية للتبغ والأعواد (SNTA) سنة 1963، وتختص في إدارة وتنمية الأصول عبر عدة قطاعات اقتصادية أبرزها الصناعات الغذائية والنسيجية. وتملك الدولة الجزائرية كامل حصصها.
وتضم المجموعة سبع شركات فرعية، منها جلوبال أجري فود المتخصصة في الزراعة، وتفاديس لتكرير السكر، وكتامة أجري فود لإنتاج الزيوت، إلى جانب مدار البحرية في النقل والخدمات اللوجستية.
كما تملك حصصاً في شركات بارزة مثل شركة التبغ المتحدة، ستايم الجزائرية الإماراتية، وإنتاج رينو الجزائر، فضلاً عن استثمارات في مجالات الصناعة والفندقة والخدمات.
وفي المجال الرياضي، أصبحت مدار القابضة منذ 2018 المساهم الأكبر في نادي شباب بلوزداد بعد حصولها على 67% من أسهمه، مما عزز حضورها خارج الإطار الصناعي والاقتصادي.