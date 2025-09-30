التكامل الصناعي محور لقاء وزير الصناعة بـ”مدار هولدينغ”

عقد وزير الصناعة، يحيى بشير، اجتماعا مع مسؤولي الشركة القابضة “مدار هولدينغ” (MADAR HOLDING)، بحضور الرئيس المدير العام للشركة وإطارات مركزية من الوزارة، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع المجمعات الصناعية العمومية.

وكان اللقاء فرصة لاستعراض مجالات نشاط الشركة وفروعها التي تشمل قطاعات حيوية على غرار الصناعات الغذائية، ملحقات المركبات، والصناعات النسيجية، إلى جانب مشاريع أخرى متنوعة، حيث تم إبراز الديناميكية الجديدة التي تعرفها الشركة من خلال استثماراتها المتعددة ومشاريعها الواعدة الرامية إلى تعزيز حضورها الصناعي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي تؤديه “مدار هولدينغ” في دفع عجلة التنمية الصناعية عبر مساهماتها وشراكاتها مع مختلف المجمعات الأخرى، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين الفاعلين الصناعيين ورفع القدرة الإنتاجية الوطنية.

كما شدد على ضرورة دعم سلاسل القيمة بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء مناخ صناعي جاذب ومستدام.