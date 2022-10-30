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الجزائر

التكامل مع البرلمان لإعداد استراتيجية وطنية ضد الفساد

كمال. ل
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التكامل مع البرلمان لإعداد استراتيجية وطنية ضد الفساد

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني،  إبراهيم بوغالي، على أهمية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ذات الصلاحيات الواسعة وحيا دورها في مجال تخصصها البالغ الأهمية، وجاء ذلك خلال استقباله، الأحد، رئيستها سليمة مسراتي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن بوغالي عبر خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المجلس عن “تفاؤله بما يتوقع منها”، لاسيما ما يتعلق بوضع “استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها”.

وأبرز “أهمية التكوين في مكافحة الفساد والوقاية منه”، داعيا إلى “أخذ الأعراف والعادات المختلفة لدى المجتمع الجزائري بعين الاعتبار لتجنب تنازعها مع النصوص القانونية في مرحلة تطبيقها”.

من جهتها، أوضحت مسراتي أن السلطة العليا للشفافية “تسعى لتوحيد الرؤى مع البرلمان للانتقال إلى مرحلة الإعداد لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد”، مضيفة أن “تفعيل المهام الرقابية للسلطة التشريعية وتحيين المنظومة القانونية والتشريعية ذات الصلة بالموضوع ضرورية لبلوغ هذا الهدف”.

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