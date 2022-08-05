التكفل بالسّكري يمثل 28 بالمائة من نفقات “الكناص”

دليل خاص لتخفيض بتر القدم بـ 80 بالمائة

أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، الخميس بالجزائر العاصمة، على إطلاق دليل خاص بالتكفل بقدم المصابين بداء السكري بهدف التخفيض من نسبة بتر قدم المصاب مستقبلا.

وأكد بن بوزيد خلال يوم دراسي احتضنه مقر الوزارة، حول التكفل بقدم داء السكري، أنه “غالبا ما يتقدم المريض الى العلاج بعد تشخيص متأخر للداء، مما يتسبب في مضاعفات خطيرة ومتعددة”، مشيرا إلى أن الدليل الجديد الذي أعدته مجموعة من الخبراء سيساعد على “تخفيض بتر القدم لدى المصابين بنسبة 80 بالمائة مستقبلا”.

وذكر الوزير أن قدم المصابين بداء السكري تشكل “عبئا على الصحة العمومية”، مشيرا إلى أنه تم إحصاء أزيد من 4 ملايين مصاب، من بينهم نسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة يتعرضون لجروح وتقرحات في القدم قد تزيد من معاناتهم إلى غاية احتمال تعرضهم إلى البتر الجزئي أو الكلي.

واعتبر بن بوزيد أن البتر يعد الحل الوحيد بسبب نقص تدفق الدم الموضعي الذي يتسبب في موت الأنسجة وإحداث تعفن على مستوى القدم، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الوقاية والتربية العلاجية لتفادي بلوغ مرحلة البتر.

وشدد على ضرورة التكفل المبكر باعتلال الأعصاب ونقص تدفق الدم وانسداد الشرايين بالأطراف السفلية والتعجيل بالمعالجة في حال ظهور الجروح والتقرحات بالقدم من قبل فريق طربي متعدد الاختصاصات.

كما اعتبر الدليل الجديد بمثابة “الأداة الفعلية” التي تساهم في مواجهة المضاعفات الخطيرة لداء السكري، منوها بـ”العمل الجيد” الذي قام الخبراء من مختلف التخصصات بالتنسيق مع الطلبة.

وأضاف أن هذا الدليل سيتم وضعه في متناول مستخدمي الصحة بما يسمح لهم بالولوج في الوقت المناسب إلى عالم المعارف المتخصصة واكتساب أفضل الممارسات لضمان التكفل الأمثل بالمصابين بهذا الداء.

ومن جهته، أكد البروفسور عمار طبايبية، أخصائي في الطب الداخلي، أن التكفل بمصابي داء السكري يمثل نسبة 28 بالمائة من نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي أزيد من 54 مليار دجّ.

وأوضح ذات الأخصائي أنه من الـ54 مليار دج، “29 مليار دج توجه لمادة الأنسولين و14 مليار دج لشرائط قياس السكر في الدم و8 مليار دج موجه للتكفل بالأدوية التي تؤخذ عن طريق الفمّ”.

وقال طبايبية الذي يشغل منصب رئيس مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لبئر طرارية بالعاصمة، أن التكفل بهذا الداء يكلف الصدوق الوطني للضمان الاجتماعي تكاليف ضخمة، نظرا لارتفاع معدل الإصابة بالمجتمع الذي بلغ 4 ملايين مصاب، إلى جانب مدة الاستشفاء واقتناء الجزيئات المبتكرة”.

وشدد هذا الخبير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أهمية الكشف المبكر لداء السكري الذي يؤدي إلى التعرض لتقرحات وتعفن قدم المصاب ويتسبب في بترها.