التكفل بحالة الطفل زوبير..وزير الصحة يتخذ هذا القرار

أمر وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الجمعة، مدير الصحة لولاية تبسة بالتنقل على جناح السرعة إلى منزل الطفل الزوبير المصاب بمرض نادر قصد الوقوف على حالته والتكفل به.

وجاء في بيان للوزارة أن الوزير أسدى تعليمات صارمة باتخاذ كل الإجراءات لنقله فورا إلى مستشفى نفيسة حمود -بارني- بالعاصمة للتكفل به من قبل المصالح المختصة.

وجاء هذا بعد نداء الاستغاثة الإنساني الذي نشره والد الطفل زوبير، المصاب بمرض انحلال البشرة الفقاعي بمنطقة بئر العاتر التابعة لولاية تبسة.