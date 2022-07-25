التكفل بحماية الحرف التقليدية المهددة بالزوال

ضمن مختلف صيغ الدعم... وزير السياحة يؤكد:

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، الذي شرع الاثنين في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل على “أهمية رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الهياكل السياحية في البلاد لتشجيع السياحة الداخلية”.

وأبرز الوزير لدى زيارته أحد الفنادق بزيامة منصورية “أهمية تقديم خدمات تستجيب لطلبات السياح وتشدهم أكثر نحو السياحة الداخلية”، مؤكدا على أن توفير الأمن وجودة الخدمات ومدى استجابتها لاحتياجات السائح “تعد من أهم عناصر الاستقطاب السياحي وترقية القطاع”، منوها كذلك بمقومات البلاد في مجال السياحة.

كما أكد حمادي على التزام دائرته الوزارية بمرافقة الناشطين في المجال السياحي لكسب ثقة السائح واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، مشددا بالمناسبة على حق المواطن في الدخول المجاني إلى مختلف الشواطئ.

وخلال تفقده للمعرض الوطني للصناعة التقليدية ببلدية سيدي عبد العزيز المقام في إطار برنامج موسم الاصطياف 2022، استمع الوزير لانشغالات الحرفيين العارضين والتي أكد على التكفل بها خصوصا ما تعلق بضمان ديمومة ممارسة بعض الحرف المهددة بالزوال.

كما شدد حمادي على المساعي الحثيثة الرامية إلى حماية مختلف الحرف التقليدية وترقيتها من خلال المرافقة للاستفادة ضمن مختلف صيغ الدعم المتاحة من طرف الدولة بهدف توسيع النشاط واستحداث مناصب عمل أكثر.

ويواصل وزير السياحة والصناعة التقليدية زيارته إلى ولاية جيجل التي تدوم يومين بمعاينة بعض المشاريع السياحية ويستمع إلى عرض حول مخططات التهيئة بمناطق التوسع السياحي قبل أن يتنقل إلى الواجهة البحرية “بومارشي”.