التكفل بـ 6700 طالب دولي خلال شهر رمضان

المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية:

كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بالنيابة، فيصل هنين، عن تكفل مصالحه بأزيد من 6700 طالب دولي مسلم يقضي شهر رمضان في الجزائر، في إطار سياسة التكافل التي توليها الدولة للطلبة الأجانب.

وأوضح هنين، في تصريح صحفي، مساء الاثنين، على هامش افطار جماعي نظم بالإقامة الجامعية لبن عكنون، على شرف الطلبة الدوليين بالجزائر، حضره إطارات بمديرية التبادل والتعاون الدولي بالوزارة أن “الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وعبر 66 مديرية له يتكفل خلال الشهر الفضيل بأكثر من 6700 طالب دولي مسلم”، وذلك من خلال “توفير وجبات الافطار والسحور، بغية تكفل أمثل بهذه الفئة من الطلبة”.

ولفت إلى أنه “في اطار سياسة التكافل التي توليها الدولة للطلبة الدوليين، وبمناسبة شهر رمضان الفضيل نظم الديوان الوطني للخدمات الجامعية افطارا جامعيا للطلبة المقيمين بالعاصمة”، ويبلغ عددهم – يضيف المتحدث – “أكثر من 452 طالب وطالبة ينحدرون من 31 دولة افريقية آسيوية وعربية ، يقيمون بولاية الجزائر، على مستوى مديريات الخدمات الجامعية، شرق، غرب ووسط”. وفي هذا الصدد، أوضح هنين أن هذا الافطار الجماعي جاء “بغية التنويه بالمجهودات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتكفل الأمثل بالطلبة الدوليين”، بالإضافة إلى “الترويج لسياسة الدولة في استقطاب الطلبة الدوليين، أفارقه عرب وآسيويين”، وكذا “دعما لوسم (أدرس بالجزائر) الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الـ16 من مارس الفارط”.

وأضاف في نفس السياق أن هذا الوسم من شأنه أن “يرفع من نوعية البرامج التكوينية المقدمة من قبل المؤسسات الجامعية وكذا تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى الإقامات الجامعية للطلبة الدوليين”.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث عن استعدادات الديوان الوطني للخدمات الجامعية، لاستقبال الطلبة الجزائريين بعد عطلة الربيع قال “قمنا باجتماع مع مديري الخدمات الجامعية لـ66 مديرية، وأعطينا تعليمات صارمة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بغية التكفل الأمثل بالطلبة المقيمين في الاقامات الجامعية خلال الشهر الفضيل”.