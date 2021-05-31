التكفل بمستحقات المُدمَجين بالصحة

بترخيص استثنائيّ

أصدرت وزارة المالية نهاية شهر ماي المنقضي، مقررا يحمل إمضاء مديريتي الميزانية والمحاسبة، يتضمن ترخيصا استثنائيا من أجل التكفل بمخلفات الرواتب لبعض الفئات من المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة بعنوان 2021.

وأمر المقرر في هذا الصدد، تحوز “الشروق” نسخة منه، الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين المعنيين بالسهر من أجل التكفل بمخلفات الرواتب المتعلقة بـ800 متخرج من التكوين شبه الطبي بعنوان 2020 وكذا المخلفات، رواتب وملحقات الرواتب، المتعلقة بالفئات 1 و2 المدمجين في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 الخاص بالمستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات لسنتي 2019 و2020 المقدر عددهم بـ9100 مستفيد.

كما طلب المقرر من جهة أخرى بالتكفل بمخلفات ملحقات الرواتب على غرار تعويض المناوبة وعلاوة المردودية وعلاوة تحسين الأداء بعنوان سنة 2020 بالنسبة لباقي مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة.

وأشار مقرر وزارة المالية أن عملية التكفل بالمخلفات سالفة الذكر تتم انطلاقا من الكتلة الإجمالية للاعتمادات المفتوحة الموجهة لتغطية نفقات مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة بعنوان ميزانية التسيير لذات المؤسسات بعنوان السنة المالية 2021.