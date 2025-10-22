التكنولوجيا والرقمنة في صلب نقاشات المؤتمر الوطني للفلاحة

يحتضن المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، فعاليات المؤتمر الوطني حول عصرنة قطاع الفلاحة، بمشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين المختصين في المجال.

المؤتمر الذي تنظمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يهدف إلى مناقشة سبل تطوير المنظومة القطاعية بما يضمن تحقيق أمن غذائي مستدام, حسبما أفاد به، بيان للجهة الوصية.

ومن المُبرمج أن يناقش المؤتمر، مجموعة من المحاور “الاستراتيجية الهامة” التي تركز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية والمردودية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحديث التجهيزات والبنى التحتية، فضلا عن تطوير آليات التمويل الفلاحي والرقمنة الشاملة للقطاع الفلاحي.

كما سيسلط المؤتمر الضوء على إلى إعادة هيكلة وتنظيم الوزارة والمؤسسات التابعة لها، استخدام التقنيات الحديثة في إدارة العقار الفلاحي، إضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية لتطوير سلالات أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، يضيف البيان.

ويعكس المؤتمر حسب بيان الوزارة رؤية جديدة للقطاع الفلاح ترتكز على التعاون بين الخبراء والباحثين وإطارات القطاع والشركاء الاقتصاديين، بهدف اقتراح حلول عملية لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع فعالية السياسات الفلاحية، وبناء قطاع فلاحي مستدام وقادر على مواجهة التحديات.