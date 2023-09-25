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التكوين الإعلامي محور لقاء وزير الاتصال وسفير قطر بالجزائر

الشروق أونلاين
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التكوين الإعلامي محور لقاء وزير الاتصال وسفير قطر بالجزائر
وزير الاتصال وسفير قطر بالجزائر

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب، الإثنين، لسفير قطر لدى الجزائر عبد العزيز النعمة، على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التكوين الإعلامي. 

وذلك على هامش استقبال الوزير لعقاب للسفير القطري بالجزائر، حيث تحادث الطرفان عن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال.

وسمح اللقاء حسب بيان الوزارة “بالحديث عن مختلف أوجه التعاون بتعزيز أكثر للاتفاقيات المبرمة في مجال الإعلام بما يخدم البلدين”

“ومنها مشروع مذكرة للتعاون بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والتلفزيون القطري وتعاون آخر بين مؤسستي الإذاعة الجزائرية ونظيرتها القطرية”.

من جهته أبدى السفير القطري لدىى الجزائر “استعداد بلاده للتعاون ومد يد العون لأبعد حد في مجالات التكوين والتدريب الإعلامي”.

من جانب آخر، شكل اللقاء فرصة للحديث عن “آخر التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين الجزائر وقطر”.

“والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق مع التركيز على دور وسائل الإعلام في البلدين لإنجاحها”، يضيف البيان.

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