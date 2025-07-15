التكوين المهني المبني على الكفاءات بدلا من النظام السداسي

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أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين وليد يوم الثلاثاء بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالأبيار، على إطلاق الدورة التكوينية الوطنية الخاصة بمكوّني المكوّنين حول المقاربة بالكفاءات.

وتأتي هذه الدورة التكوينية، حسب ما أوضحه بيان للوزارة، تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية شاملة لتحديث قطاع التكوين المهني وتكييفه مع التحوّلات الاقتصادية المستجدّة.

وفي كلمته بالمناسبة، أعلن الوزير عن “تغييرات جذرية ستشهدها السنة التكوينية المقبلة. وفي مقدّمتها اعتماد نظام التكوين المبني على الكفاءات، بدل النظام السداسي”.

وقال الوزير إن “هذا الإجراء يأتي في إطار مخرجات الجلسات الوطنية لإصلاح قطاع التكوين المهني. حيث شدّد الأساتذة والخبراء المشاركون على ضرورة تعميم المقاربة بالكفاءات، باعتبارها السبيل لضمان جودة تكوين عالية”.

كما أكد الوزير أن “قطاع التكوين المهني يولي اليوم اهتمامًا خاصًا بمسألة قابلية التوظيف. بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من خريجي التكوين المهني من الإدماج المهني الفعلي”.

“وسيتجسّد هذا التوجّه من خلال الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتكوينات والكفاءات. الذي يستند إلى مدوّنة المهن التابعة لوزارة العمل، من أجل مواءمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل”، يضيف الوزير.