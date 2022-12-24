التكوين في الإنجليزية عن بعد ينطلق في 2 جانفي

وزارة التعليم العالي أطلقت منصة رقمية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 2 جانفي 2023 لانطلاق التكوين بالإنجليزية عن بعد لفائدة الأساتذة الجامعيين عبر المنصة الرقمية.

وفي مراسلة موجهة لرؤساء الندوات الجهوية ومديري الجامعات، كشفت الوزارة عن جاهزية المنصة الرقمية الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد، بداية من 2 جانفي المقبل، والتي تم إطلاقها لفائدة أساتذة التعليم العالي.

ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار برنامج القطاع لتعزيز تكوين أساتذة التعليم العالي في اللغة الإنجليزية، كما أنها تكملة لما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى المؤسسات الجامعية، على غرار تسجيل الأساتذة في الليسانس، ومراكز التعليم المكثف للغات (CEI)؛ إذ باشرت اللجنة الوطنية للتعليم عند بعد بإطلاق منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد، كسند تعليمي بيداغوجي، لفائدة أساتذة التعليم العالي.

وجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن انطلاق التدريس باللغة الإنجليزية في مؤسسات التعليم العالي بداية من الموسم الجامعي المقبل، وهذا بعد الانطلاق في تكوين الأساتذة في هذه اللغة، فضلا عن إحصاء المتمكنين منها لتحديد نسبة التأطير الممكنة في كل جامعة للانطلاق في تدريس الوحدات الأفقية بداية من السداسي الثاني للسنة الجامعية الجارية، حيث تعول الوزارة على اللغة الإنجليزية من أجل تعزيز مرئية الجامعة الجزائرية وإعادة تصنيفها، بالإضافة إلى كون اللغة الإنجليزية هي لغة النشر الأولى عالميا بالنسبة للبحوث والمقالات.