التكوين في الدكتوراه سيتماشى مع سوق العمل

مدير التكوين والتعليم العاليين بوعلام سعيداني للشروق:

كشف مدير التكوين والتعليم العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوعلام سعيداني عن إلغاء نظام التصنيف للسنة الثانية على التوالي من أجل الترشح لمسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2021-2022 مع احترام مطابقة التخصص مع مسار التكوين في الليسانس والماستر.

مشاريع بحثية تطبيقية تعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع

وأوضح سعيداني في تصريح للشروق بأن التكوين في الدكتوراه يعد من أهم الأهداف التي تسعى لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن أجل ذلك ارتأت أن تكون هناك نظرة جديدة بالنسبة للتكوين في الدكتوراه، ليقول “لا مجال للتكوين من أجل التكوين”، مشيرا إلى أن التكوين في الطور الثالث سيكون من أجل مصلحة عمومية تعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع، وحتى يتسنى لحامل شهادة الدكتوراه الاندماج في سوق العمل الذي لن يكون غريبا عليه، لأنه تكون ميدانيا في مجالات بحث تطبيقية لمختلف المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بالقرار الوزاري المشترك الذي أمضاه وزير التعليم العالي مع وزارة التشغيل والمفتشية العامة للعمل لتمكين حاملي الدكتوراه من التوظيف في القطاعات الاقتصادية.

وأكد مدير التكوين والتعليم العاليين بأنه في إطار النظرة الإستراتيجية الجديدة التي تبناها وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطبيقا لتعليمات الحكومة ورئيس الجمهورية، وابتداء من هذه السنة فكل المسارات التكوينية سوف تكون مرتكزة أساسا على مشاريع بحثية تطبيقية سواء ما تعلق بمشاريع بحثية قطاعية أو اقتصادية أو تعاونية دولية أو مشاريع تتعلق بمشروع المؤسسة الجامعية، فكل المسارات التكوينية في طور الدكتوراه -يقول- من الآن ينبغي أن تحمل الطابع التطبيقي والذي له الأثر الإيجابي على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، ولفت إلى أن السيد وزير التعليم العالي أعطى تعليمات هذه السنة لكل رؤساء المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حتى تدرج هذه الفكرة في إعداد كل عروض التكوين في الدكتوراه.

وقال سعيداني بأن المرحلة الأولى للتحضير لمسابقة الدكتوراه انتهت، وحاليا كل عروض التكوين الخاصة بالدكتوراه التي عرضتها مؤسسات التعليم العالي هي في طور الدراسة من قبل الخبراء، حيث سيعلن عن نتائجها قريبا، ليفسح المجال لتقديم الطلبة الحائزين على شهادة الماستر ترشيحاتهم للمسابقة من دون تمييز، أي عدم اعتماد التصنيف الذي ألغي بموجب قرار من رئيس الجمهورية في مسابقة الدكتوراه لسنة 2021، وهذا شريطة أن يكون الترشح –يضيف- في نفس التخصصات بالتنسيق مع المسار البيداغوجي في الليسانس والماستر، مشيرا إلى أن الإعلان عن النتائج التي تخص انتقاء المترشحين ستكون خلال شهر جانفي، كما يحق للمترشح التقديم في عدة جامعات وعلى أقصى تقدير أربع، لتجرى المسابقات وفقا للرزنامة التي تحددها الجامعات في الفترة المقررة من قبل الوزارة والتي ستنتهي يوم 20 مارس.