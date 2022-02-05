التكوين في نشاط المحروقات.. اتفاقية تعاون بين الجزائر وتونس

وقع المعهد الجزائري للبترول، التابع لمجمع “سوناطراك”، على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال التكوين مع المؤسسة التونسية لصناعات التكرير من أجل إقامة شراكة في مجال التكوين المرتبط بنشاط المحروقات.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك، السبت، أن هذه الاتفاقية الموقعة يوم 1 فيفري بين الجانبين، تأتي كتتويج للمناقشات التي جرت بين مسؤولي المعهد الجزائري للبترول والجانب التونسي، بهدف إقامة شراكة في مجال التكوين والمساهمة في عملية تنمية مهارات مستخدميها، في المهن الفنية وتلك المرتبطة بنشاط المحروقات.

كما تم التوقيع كذلك على عقد تنفيذي لتجسيد هذه الشراكة، يتضمن تكوينًا خاصًا في مجال التكرير والصيانة، حيث سيجرى الجزء النظري من التكوين بمواقع الشركة التونسية لصناعات التكرير بتونس، أمّا الجانب التطبيقي للتكوين فيتم على مستوى المنشآت الصناعية لسوناطراك بالجزائر.