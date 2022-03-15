التكوين والتدريب محور لقاء المدير العام للشرطة مع نظيره الفلسطيني

شدد المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ خلال لقائه بنظيره الفلسطيني يوسف الحلو على ضرورة تعزيز علاقات لتعاون الشرطي بين البلدين في ميادين التكوين والتدريب.

وجاء هذا خلال استقبال المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، صبيحة الثلاثاء، المدير العام للشرطة الفلسطينية اللواء يوسف علي يوسف الحلو، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى. حسب بيان للشرطة.

وخلال جلسة العمل، أكد الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون الشرطي بين البلدين في ميادين التكوين والتدريب، لا سيما في مجالات الشرطة العلمية والتقنية.

وفي ختام اللقاء، وجه المدير العام للأمن الوطني تهانيه إلى المدير العام للشرطة الفلسطينية اللواء يوسف علي يوسف الحلو، بمناسبة انضمام الشرطة الفلسطينية إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، مؤكدا بالمناسبة الاستعداد الدائم للمديرية العامة للأمن الوطني لتقديم كل الدعم للشرطة الفلسطينية في شتى المجالات. يضيف البيان.