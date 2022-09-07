التلاميذ سيكونون أكثر راحة نفسية خلال الدخول المدرسي الجاري

مختص في علم النفس لـ"الشروق":

أكد الدكتور مسعود بن حليمة، أستاذ في الطب النفس العيادي بجامعة الجزائر، أن الدخول المدرسي 2022، 2023، سيكون مختلفا عن الموسم الدراسي السابق، بالنظر إلى الحالة النفسية للتلاميذ، حيث مدة العطلة الصيفية، وتلاشي فيروس كورونا، أتاح فرصة الراحة والتخلص من الضغوطات النفسية لدى التلميذ.

وقال بن حليمة، إن العطلة الصيفية لهذا العام، سيكون لها أثر إيجابي في التحصيل المدرسي، رغم أن غلاء الأدوات المدرسية، قد يشوش على المسار التعليمي لبعض التلاميذ، ولكن يبقى، حسبه، على وزارة التعليم، أن تتخذ بعين الاعتبار المتابعة النفسية لهؤلاء داخل المؤسسات التربوية.

ويرى بن حليمة، أن إدراج تعلم الانجليزية في الابتدائي، شكل نقطة ترحيب وارتياح نفسي، وشعور بانجذاب نحو تعلم لغة جديدة، خاصة أنها مرتبطة في الأذهان بالعالم الرقمي، والانفتاح على آفاق جديدة.

ولكن هناك أمور، بحسب الدكتور بن حليمة، يجب الالتفات أليها، لرفع الضغط في الأقسام وخلال حصص التعليم، عن التلاميذ، كالتقليل من الاكتظاظ، والتحسين من ظروف المحيط الدراسي.