تفريغ المدارس 72 ساعة قبل الموعد الانتخابي

ستشرع مديريات التربية للولايات، من خلال مديري المؤسسات التربوية، بدءا من منتصف يوم الأربعاء في تجهيز وتعقيم المدارس الابتدائية، تحسبا للانتخابات المحلية التي ستجرى السبت المقبل.

وجّه مديرو التربية للولايات تعليمات لرؤساء المؤسسات التربوية يحثهم من خلالها على ضرورة البدء في تفريغ المدارس الابتدائية وعدد قليل من المتوسطات لتحويلها إلى مراكز للاقتراع، من خلال العمل على تجهيزها وتعقيمها وتطهيرها، تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية التي ستجرى في الـ27 نوفمبر الجاري.

كما دعا مديرو التربية رؤساء المؤسسات التعليمية إلى ضرورة تسريح التلاميذ وإعفائهم من الدراسة، إذ سيدخلون في عطلة إجبارية لمدة أربعة أيام بدءا من الـ25 نوفمبر وإلى غاية الـ28 من نفس الشهر، على أن يتم تمديد التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة إلى غاية الـ29 نوفمبر الجاري في حال إذا لم تنه مكاتب الاقتراع عملية فرز أصوات الناخبين.

وشدد مديرو التربية للولايات على ضرورة السهر أيضا على تعقيم وإعادة تجهيز كافة المؤسسات التربوية وجميع مرافقها، قبل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.

وفي سياق مغاير، دخل مديرو المؤسسات التعليمية في سباق مع الزمن، لإعادة فرض البروتوكول الصحي الوقائي في الوسط المدرسي، إذ تقرر تجنيد كافة أطباء وحدات الكشف والمتابعة للإشراف المباشر على فحوصات التلاميذ وكافة أفراد الجماعة التربوية والتدخل في حال تسجيل حالات مشتبه بإصابتها بالوباء، بالإضافة إلى فرض ارتداء الكمامة على الجميع وفي حال الامتناع سيتم إنزال عقوبات من الدرجة الأولى.