التلفزيون الإيراني يعلن تعرّض طائرة مروحية تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي لحادث قرب الحدود مع أذربيجان

أعلن التلفزيون الإيراني مساء الأحد، تعرض طائرة مروحية تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي لحادث قرب الحدود مع أذربيجان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في إيران، إن فرق الإنقاذ وصلت لمكان حادث المروحية التابعة للفريق الرئاسي، للبحث عنها وعن ركّابها.

”وعقّدت ظروف الطقس الصعبة والضباب الكثيف في مكان الحادث، جهود الإنقاذ”، حسب ما أفاد به المصدر ذاته.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني، قوله إن حياة الرئيس والوفد المرافق له في خطر، بسبب صعوبة الوصول إليهم وسط الضباب.