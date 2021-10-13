أفاد التلفزيون الجزائري، إن مصالح الأمن تمكنت من إحباط مؤامرة تم التخطيط لها منذ سنة 2014 ضد الجزائر، بعد أن تم توقيف عناصر هذه الجماعة الإرهابية بحر الأسبوع الجاري.

ووفقا لنفس المصدر، فان مصالح الأمن تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة من أجل ضرب استقرار الجزائر.

وتشير ذات المصادر، إلى أن المؤامرة تمت بمساعدة الكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا.

وأوضح أن المخطط كان يهدف إلى القيام بعمل مسلح داخل التراب الوطني بمشاركة أطراف داخلية ذات نزعة انفصالية.

وحسب المصدر، فإن تفاصيل المؤامرة تكشف عشية الأربعاء، بالأدلة الدامغة، مشفوعة باعترافات عناصر الجماعة الإرهابية الذين تم توقيفهم.