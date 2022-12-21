بالفيديو.. التلفزيون الجزائري يبث اعترافات لإرهابي سلّم نفسه للمصالح الأمنية
يبث التلفزيون الجزائري اعترافات الإرهابي عرقوب الجيلالي المكنى “النواس”.
الإرهابي عرقوب الجيلالي المكنى “النواس” سلم نفسه للمصالح الأمنية التابعة للجيش الوطني الشعبي.
يبث التلفزيون الجزائري اعترافات الإرهابي عرقوب الجيلالي المكنى “النواس”.
الإرهابي عرقوب الجيلالي المكنى “النواس” سلم نفسه للمصالح الأمنية التابعة للجيش الوطني الشعبي.
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