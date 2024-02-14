التلفزيون الجزائري يبث “اعترافات” مهرّب مغربي موقوف (فيديو)

حول دور المخزن في تهريب المخدرات إلى الجزائر

بثّ التلفزيون الجزائري يوم الأربعاء، اعترافات مسجّلة لمهرّب مغربي أوقفته مصالح الأمن بالتراب الجزائري. حول ضلوع نظام المخزن في تهريب المخدرات إلى الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن مفارز مشتركة للجيش أوقفت، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 35 تاجر مخدرات بينهم المغربي الموقوف المدعو عبد الغني شنّة.

وضبط بحوزة هذا الموقوف، بعد إلقاء القبض عليه ببشار، 207 كيلوغرامات من الكيف المعالج وسلاح ناري، يضيف ذات البيان.

وقال الموقوف في تصريحاته التي بثّها التلفزيون، إن الشباب المغربي المتورط في تهريب المخدرات، يقوم بذلك “بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة وتفشي الفقر والبطالة”.

وتابع المتحدث بالقول إن “المخزن والمخابرات المغربية ضالعون ومتواطئون في نشاطات إنتاج المخدرات وتهريبها إلى الجزائر”.

مضيفا أن “نظام المخزن يقوم بإسكات واضطهاد كل المندّدين بالتطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب”، حسب ما تضمنه التسجيل.