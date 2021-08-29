التلفزيون الجزائري يتحصل على حقوق بث لقاءات الخضر

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الفيفا ستلجأ لوكالات خاصة من أجل إنتاج وبث المباراة

علمت الشروق من مصادر مقربة أن التلفزيون الجزائري تحصل بنسبة كبيرة على حقوق بث كل لقاءات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022، داخل وخارج الديار أمام كل من جيبوتي، وبوركينا فاسو والنيجر، ومباراتي السد الحاسمتين في التأهل إلى المونديال.

ووفقا لمصادر الشروق، فإن مسؤولي التلفزيون الجزائري توصلوا بنسبة كبيرة إلى اتفاق مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022، والبداية ستكون هذا الخميس أمام منتخب جيبوتي بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب تشاكر بالبليدة.

وينص الاتفاق بين التلفزيون الجزائري والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية فقط لهذه التصفيات التي ستنطلق يوم 2 سبتمبر.

وكان الفيفا قد تحصل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادا عضوا، وسيحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام سواء البث التليفزيوني، أو الانترنت، أو البث الإذاعي والهواتف المحمولة لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.

مصدر الشروق أكد أن الجزائر كانت قد قدمت عرضا ماليا للفيفا المالكة للحقوق، منذ سنتين، وتم قبوله من طرف هيئة أنفانتينو للحصول على حقوق بث لقاءات الخضر، غير أنها رفضت العرض المقدم من بعض البلدان الإفريقية.

وفي نفس الإطار، علمت الشروق أن الاتحاد الدولي يكون قد راسل التلفزيون المغربي من اجل الحصول على شارة نقل اللقاء الثاني بين المنتخب البوركينابي والجزائري المقررة يوم السابع من سبتمبر بمدينة مراكش المغربية، غير أن آخر الأخبار الواردة للشروق تؤكد أن الفيفا ستلجأ لوكالات خاصة من أجل إنتاج وبث المباراة.