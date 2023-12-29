التلفزيون الجزائري يشتري حقوق بث 17 مباراة من “الكان”

إضافة إلى الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف بباريس

كشف التلفزيون الجزائري عن اقتناء حقوق بث 17 مباراة من كان – كوت ديفوار 2023 التي تنظم في الفترة بين 13 جانفي و11 فيفري 2024.

وقال التلفزيون الجزائري في بيان له، “فإن ذلك جاء بمتابعة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحرصه الشديد على تمكين جمهور كرة القدم وفي طليعتهم الشباب من متابعة مباريات المنتخب الوطني المشارك في كأس أمم افريقيا“.

ويخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم مباراة الجولة الأولى أمام أنغولا، يوم الاثنين 15 جانفي 2024 بملعب “السلام” بمدينة بواكي الايفوارية، ابتداء من (21:00 بتوقيت الجزائر) ضمن المجموعة الرابعة، في نهائيات النسخة الـ34 لكأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 جانفي- 11 فيفري) حسب نتائج القرعة التي جرت مساء اليوم الخميس، بقصر المعارض بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ولحساب الجولة الثانية، يواجه “الخضر” بوركينا فاسو، يوم السبت 20 جانفي على (00: 15)، قبل اختتام دور المجموعات أمام موريتانيا يوم الثلاثاء 23 جانفي بداية من (21:00)، حيث ستجرى هاتين المقابلتين أيضا على ملعب “السلام” ببواكي.

وتأهلت الجزائر إلى الـ”كان” للمرة الـ20 في تاريخها، بعد ما تصدرت المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة خلال ست مباريات، متبوعة بتنزانيا (8 ن) التي رافقتها الى النهائيات، إضافة إلى أوغندا (7 ن) والنيجر (2 ن).

وستجرى المباراة الافتتاحية يوم الخميس 11 جانفي 2024، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وللمرة الثالثة، تعرف الـ”كان” مشاركة 24 منتخبا بعد كل من نسختي 2019 بمصر و2021 بالكاميرون.

وتنقسم المنتخبات المتأهلة لدورة كوت ديفوار-2023 إلى ست مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة رفقة أربع أفضل فرق تحتل المرتبة الثالثة، إلى الدور ثمن النهائي. وستقام نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 في خمس مدن ايفوارية: أبيجان، بواكي، كوروغو، ياماسوكرو، سان بيدرو.

وأكد التلفزيون أنه سينقل المباريات على القناة الأرضية، كما سيبث ملخصات المباريات على القنوات الفضائية..

كما تمكن التلفزيون أيضا من اقتناء حقوق بث الألعاب الأولمبية المقررة في الفترة ما بين 26 جويلية إلى 11 أوت 2024 بباريس، وهذا على القناة الأرضية والقنوات الفضائية.