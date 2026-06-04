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التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في مونديال 2026

الشروق الرياضي
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التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في مونديال 2026
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التلفزيون الجزائري

أكد التلفزيون الجزائري مساء الخميس، حصوله على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيبث التلفزيون العمومي عدّة مباريات من المنافسة الكروية، فضلا عن مباريات الخضر. بناء على اتفاقه مع شبكة bein sport المالكة لحقوق البث في المنطقة العربية.

وتنطلق مجريات كأس العالم يوم 11 جوان الجاري. حيث تقام مباراة الافتتاح على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا.

ويواجه رفاق القائد رياض محرز في الدور الأول من المونديال، منتخبات الأرجنتين يوم 17 جوان، والأردن في 23 جوان. ثم النمسا في الـ28 من الشهر ذاته.

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