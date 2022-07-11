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رياضة

التلفزيون الجزائري ينقل على المباشر البطولة الإفريقية لِكرة اليد

علي بهلولي
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التلفزيون الجزائري ينقل على المباشر البطولة الإفريقية لِكرة اليد
ح.م
المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد في تظاهرة الألعاب المتوسّطية 2022 بِوهران.

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري على المباشر، مقابلات المنتخب الوطني لِكرة اليد في بطولة إفريقيا لِهذه الرياضة.

وانطلقت بِمصر، الإثنين، بطولة إفريقيا لِكرة اليد، المنافسة القارية التي تدوم إلى غاية الـ 18 من جويلية الحالي.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة مقابلات النخبة الوطنية للكرة الصغيرة، عبر القناتَين الأولى والسادسة.

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري في فوج يضمّ فريقَي غينيا كوناكري والغابون. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف للدور ربع النهائي.

ويستهلّ زملاء الحارس خليفة غضبان البطولة الإفريقية، بِمواجهة فريق غينيا كوناكري هذا الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا. وفي اليوم الموالي، يتبارون مع الغابون في التوقيت ذاته (التوقيت الجزائري).

وقبل ذلك صباح الإثنين، تغلّب منتخب غينيا كوناكري على منافسه الغابوني بِنتيجة (35-22).

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