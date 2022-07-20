التلفزيون الجزائري ينقل على المباشر مقابلات أواسط “الخضر”

البطولة العربية بِالسعودية

جانب من تدريبات المنتخب الوطني الجزائري أواسط مساء الأربعاء.

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري على المباشر، مقابلات المنتخب الوطني أواسط لِكرة القدم في البطولة العربية لِهذه الفئة.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة مقابلات النخبة الوطنية لِأقلّ من 20 سنة، بِالقناة التلفزيونية السادسة (الشبابية).

وانطلقت، الأربعاء، بِمدينة أبها السعودية هذه المنافسة، التي تدوم إلى غاية الـ 6 من أوت المقبل.

ويستهلّ أواسط “الخضر” المشوار بِمواجهة نظرائهم من لبنان، هذا الخميس على الساعة الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري (الخامسة مساءً بِالتوقيت السعودي).

وكان الناخب الوطني محمد لاسات الأحد الماضي، قد كشف عن قائمة لاعبي أواسط “الخضر” المُشاركين في البطولة العربية.

وضمّت اللائحة 9 لاعبين ينشطون في أندية فرنسية وإيطالية وإسبانية وبلجيكية، نظير 13 زميلا لهم يرتدون أزياء فرق من البطولة الوطنية، وآخر ينتمي إلى أكاديمية “الفاف”.

هذا وشدّ المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 20 سنة بعد ظهيرة الأحد، الرّحال إلى مدينة أبها السعودية، عبر دبي الإماراتية.

وخلال البطولة العربية، يلعب أواسط “الخضر” في فوج ثالث، رفقة منتخبَي ليبيا ولبنان.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد الفوج للدور ربع النهائي.

ويُمكن لِصاحب المركز الثاني أن يبلغ أيضا محطّة ربع النهائي، إذا نال أحسن رتبة ثانية. وهنا رصد الاتحاد العربي لكرة القدم تأشيرتَين فقط، تتنافس عليها ستّة منتخبات (توجد ستّ مجموعات بِثلاثة منتخبات مناصفة).