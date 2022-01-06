التلفزيون الجزائري ينقل كلّ مقابلات “الخضر”

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري كلّ مقابلات “الخضر”، في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِالكاميرون مساء الأحد المقبل، وتنتهي في الـ 6 من فيفري القادم.

وسيكون بثّ كلّ مقابلات “محاربي الصّحراء” على الهواء مباشرة، مهما كانت حصيلتهم في “كان” 2022.

فضلا عن ذلك، وكما جاء في بيان لِإدارة التلفزيون العمومي الجزائري، تُنقل أيضا المقابلة الافتتاحية واللقاء النهائي للبطولة الإفريقية.

مقابلات المنتخب الوطني في دور المجموعات لـ “كان” 2022، مع الإشارة إلى أن التوقيت الكاميروني هو نفسه الجزائري.

في الـ 11 من جانفي الحالي، على الساعة الثانية بعد الظهر:

الجزائر – سيراليون

في الـ 16 من جانفي الحالي، على الساعة الثامنة مساءً:

الجزائر – غينيا الاستوائية

في الـ 20 من جانفي الحالي، على الساعة الخامسة مساءً:

الجزائر – كوت ديفوار

مباراة الافتتاح: في الـ 9 من جانفي الحالي، على الساعة الخامسة مساءً.

الكاميرون – بوركينا فاسو

الدور ثمن النهائي: ما بين الـ 23 والـ 26 من جانفي الحالي.

الدور ربع النهائي: ما بين الـ 29 والـ 30 جانفي الحالي.

الدور نصف النهائي: ما بين الـ 2 والـ 3 من فيفري المقبل.

المباراة الترتيبية + النهائي: الـ 6 من فيفري المقبل.