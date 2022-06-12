التلفزيون الجزائري ينقل مباراة “الخضر” وإيران على المباشر

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري على الهواء مباشرة، المباراة الودّية بين “الخضر” ومنتخب إيران.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة هذه المباراة على القناة الأولى (الأرضية) وأيضا الإلكترونية، للتلفزيون العمومي الجزائري.

وتُجرى هذه المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة، الأحد على الساعة التاسعة مساءً محلّيا، والسابعة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

بِمدرجات شاغرة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المباراة الودية مع المنتخب الإيراني المقررة مساء الأحد بِالدوحة ستجرى بدون حضور الجمهور.

وحسب بيان الفاف، فإن أشبال بلماضي سيلعبون اللقاء بالقميص الأخضر، وان الناخب الوطني، سيمنح الفرصة خلال هذه الودية للعديد من اللاعبين الجدد الذين قام بإستدعائهم خلال التربص.

وأوضح إن الخضر خاضوا مساء السبت، حصتهم التدريبية الثانية، بحضور كامل التعداد، فيما تدرب هشام بوداوي وسفيان بن دبكة بشكل منفرد.