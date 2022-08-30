التلفزيون “العربي”.. انطلاقة جديدة بشعار “العربي على أرض عربية”

أعلنت إدارة قناة التلفزيون “العربي”، عن انطلاقة جديدة لها من خلال عملية الانتقال من لندن إلى مقرها الجديد بالدوحة القطرية، بحيث سيكون البث في حدود الساعة الثامنة مساء بتوقيت الدوحة.

وتفتتح القناة مرحلة جديدة، بما يتلاءم وتوقعات المشاهدين العرب من القناة، معبرة عن تطلعات الإنسان العربي في متابعة إعلامية تضيف إلى التزامها المهني أحدث الأنظمة التقنية، وقوالب العرض البصري للمحتوى الإخباري المقدّم في فترات إخبارية متّصلة.

طوال فترة التحضيرات لتدشين هذه المرحلة، كانت مجموعة “فضاءات ميديا” التي تأسست عام 2012، تشرف على خليّة نحل في مقر “التلفزيون العربي” الواقع في مدينة لوسيل الحديثة شمال العاصمة الدوحة، بغية مواكبة الجديد، ليس لجهة التقنيات فحسب، بل المحتوى أيضاً الذي تتفاعل فيه خبرات إعلامية وطاقات شابة.

وسيكون استوديو الأخبار الرئيسي دائري يمكن تصويره من كل الزوايا، بتقنية 360 درجة، مدعوما بكاميرات ذكية وشاشات تستعمل لأول مرة في استوديو إخباري مباشر على مدار الساعة المعروفة بـ “الشاشات الرقمية الشفافة”، بالإضافة إلى أجهزة “الغرافيكس” التي تدعم الواقع الافتراضي، وشبكات إضاءة هي الأحدث في العالم.

وبالجملة، فإن الاستوديوهات بُنيت لتعطي طابعاً شاباً حيوياً ومواكباً وجدياً في الوقت ذاته، وبالتقنيات التي جهّز بها التلفزيون الهوية البصرية ستدفع باتجاه دمج أكبر مع المنصات الرقمية.