التلفزيون العمومي: الجيش ينفّذ عملية وطنية لإتلاف المخدرات بتلمسان

نُفّذت يوم الأربعاء بالرمشي في تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، عملية وطنية لإتلاف المخدرات المحجوزة على المستوى الوطني.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي عن بيان لوزارة الدفاع، فقد جرت العملية تحت إشراف اللجنة المختصة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعرفت هذه العملية إتلاف وحرق ما يقدر بـ:

وقد تمّت عملية الإتلاف “باحترام شروط السلامة، ومراعاة حماية البيئة. ومع التقيّد بالأطر والآليات التطبيقية”، يضيف ذات البيان.

تم مساء اليوم بالرمشي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية وبحضور السلطات المدنية والأمنية المحلية و الجهوية، تنظيم عملية وطنية لإتلاف هذه السموم وحرقها وذلك بعد أن تم تجميع كل المخدرات التي تم حجزها على المستوى الوطني .

العملية التي تمت تحت إشراف اللجنة المختصة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، عرفت إتلاف وحرق ما يقدر بـ (02) طن و(272.27) كيلوغرام من مادة الكيف المعالج و(02) كيلوغرام و(654.28) غرام من مادة الكوكايين.

هذه العملية التي تمت تحت إشراف اللجنة المختصة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والتي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا، عرفت إتلاف وحرق ما يقدر بـ (02) طن و(272.27) كيلوغرام من مادة الكيف المعالج و(02) كيلوغرام و(654.28) غرام من مادة الكوكايين.

هذه الكمية التي تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي ،الدرك الوطني، الأمن الوطني وكذا مصالح الجمارك الجزائرية.

عملية إتلاف هذه المخدرات تمت باحترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لهذه العملية.

هذه العملية تؤكد مرة أخرى على المجهودات الوطنية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات من خلال التواجد الميداني المستمر والفعال لمختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل دون هوادة لإفشال جميع محاولات إغراق بلادنا بمختلف هذه السموم خاصة عبر حدودنا الغربية.