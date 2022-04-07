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رياضة

التلفزيون العمومي يردّ على مُنتقديه بِخصوص مباراة الجزائر والكاميرون

علي بهلولي
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التلفزيون العمومي يردّ على مُنتقديه بِخصوص مباراة الجزائر والكاميرون

التزمت إدارة مؤسسة التلفزيون العمومي الجزائري، الخميس، بِتسليط الضّوء على كثير من بقع الظلام في مباراة “الخضر” والضيف الكاميروني.

وكان حكم الساحة الدولي السابق جمال حيمودي، وفي أحدث تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى، قال إن طريقة الإخراج التلفزيوني للمباراة المُشار إليها، ساهمت – نوعا ما – في بثّ الضبابية، وعدم تمكّن الحكّام (تقنية الفيديو/ الفار) من ضبط اللّقطات الكروية بِدقّة.

وجاء في بيان لِإدارة التلفزيون العمومي الجزائري: “تُتابعون غدا (الجمعة) برنامج نبض الكرة، الذي سيعود إلى حيثيات مباراة الجزائر- الكاميرون، للحديث عن ضوابط استعمال تقنية الفار، والإجابة على المغالطات التي يجهلها ويُغذّيها بعض المتطفّلين على المهنة، ومِمّن يفتقدون لِأبجديات تنظيم وإدارة مثل هذه المباريات. البرنامج يستضيف فريق العمل الذي أدار المباراة، ومختصّين وتقنيين ومحلّلين ورياضيين”.

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