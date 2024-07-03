التلقيحات خفضت من وفيات المواليد وقضت على بعض الأمراض

خلال لقاء تكويني جهوي للأطباء بوهران.. بوعمرة يؤكد:

أكد المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية الدكتور عبد الرزاق بوعمرة، أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التلقيحات ضد مختلف الأمراض والأوبئة، وهذا من خلال سياستها للوقاية الصحية، والتي جعلتها بين الدول ذات النسبة المرتفعة في هذا المجال.

وأشار المتحدث، الأربعاء، أن المعهد الوطني للصحة العمومية وبالتعاون مع وزارة الصحة، أطلق مؤخرا برنامجا للتكوين لفائدة الأطباء والمسيرين لبرامج التلقيحات، وذلك على مستوى الولايات مما يسمح لهم بتبادل الخبرات والتجارب.

وقال بوعمرة، خلال لقاء تكويني جهوي للأطباء والمسيرين لبرامج التلقيحات، المنظم من طرف المرصد الجهوي للصحة بوهران، إن الجزائر تمكنت بفضل الإمكانيات المادية والبشرية التي جندتها طيلة السنوات الماضية من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في مجال التلقيحات، والتي تمت البداية بولايات غرب البلاد على أن تعمم العملية على باقي جهات الوطن خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن نجاح برنامج التلقيح الوطني بالجزائر مكن من تخفيض نسبة وفيات الأطفال لتصل خلال السنوات الأخيرة إلى 17 حالة وفاة لكل 1000 مولود بعدما كانت تقدر بنحو 180 وفاة لكل 1000 مولود غداة الاستقلال، ومن خلال التلقيح استطاعت الجزائر أن تقضي على العديد من الأمراض والأوبئة مثل الجذري وشلل الأطفال والحصبة وغيرها.

وفي السياق، أكدت مديرة المرصد الجهوي للصحة بوهران نوال بلعربي، أن اللقاء التكويني الذي يستمر يومين ويحضره 100 طبيب ومسير لبرامج التلقيحات على مستوى عشر ولايات من غرب البلاد، سيفيد من مداخلات حول البرنامج الوطني للتلقيحات الذي يقدمه أطباء من المرصد الجهوي للصحة بوهران ومن مديريتي الصحة لوهران وغليزان.

للإشارة، فإن الذين شاركوا في ورشات عمل، هدفهم النقاش حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة ومنها نظام المعلومات ونوعية المعطيات كوسيلة لاتخاذ القرار في برمجة حملات التلقيح واستراتيجية الاتصال كوسيلة للتحسيس والتوعية بأهمية برنامج التلقيحات.