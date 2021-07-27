التلقيح المؤسساتي لوقف زحف كورونا وتهديداته

شركات وإدارات تبادر بإطلاق حملات واسعة

تقود عديد الشركات والإدارات عمليات تلقيح واسعة ضد فيروس كورونا لفائدة مستخدميها وحمايتهم من مخاطر العدوى، خاصة مع الموجة الثالثة العنيفة للفيروس التي تزيد حصيلتها يوميا وتفوق الألف إصابة.

ويندرج هذا الإجراء في إطار تقريب اللقاح من العمال الذين قد تحول ارتباطاهم المهنية دون تمكنهم من التوجه نحو مراكز الصحة الجوارية أو فضاءات التلقيح القريبة منهم، كما أنها تندرج أيضا في سياق الحفاظ على مردودية المؤسسات واستمرارية نشاطها وتفادي غيابات عمالها بالجملة لأسباب صحية.

ويؤكد عديد أصحاب الشركات أنّهم أصبحوا يتلقون عطلا مرضية بالجملة في وقت متقارب جدا، وهو ما يؤثر على كميات الإنتاج وعلى تعافي المستخدمين الذين يترك فيهم الفيروس آثار تعب على المدى الطويل.

وأفاد كمال جنوحات المختص في علم المناعة ورئيس المخابر المركزية بمستشفى رويبة في تصريح للشروق، بأن هذه الحملات التلقيحية المؤسساتية مبادرات جيدة جدا وهي من ثمار حملات التوعية والتحسيس الذي يقودها عديد الفاعلين في مجال الصحة والمجتمع المدني والخبراء لإقناع المواطنين بأهمية الوصول إلى المناعة الجماعية من خلال التلقيح.

وثمّن المختص هذا الخيار المؤسساتي الذي يهدف إلى مزيد من الحماية وضمان استمرارية الحياة في مختلف مناحيها الاقتصادية والمهنية والاجتماعية.

وشجّع جنوحات تعميم هذه المبادرات على بقية المؤسسات والشركات لاسيما التي توظف عددا كبيرا من العمال.