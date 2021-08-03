التلقيح شرط ضروري لِحضور كأس العرب بِقطر

يُجبر الجمهور على استعمال اللّقاح المُضاد لِفيروس “كورونا”، إذا رغب في السفر إلى قطر ومتابعة فعّاليات كأس العرب.

ويُشارك المنتخب المحلّي الجزائري في هذه المنافسة الإقليمية، ضمن فوج يضمّ مصر والسودان ولبنان.

ويحضر فعّاليات كأس العرب بِقطر 16 منتخبا، في فترة ما بين الـ 30 من نوفمبر والـ 16 من ديسمبر المُقبلَين.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة القطرية عن توفيرها لِمليون جرعة لقاح مُضاد لِفيروس “كورونا”، ضمن إطار استعداداتها لِاحتضان كأس العرب.

واستنادا إلى تقارير صحفية محلية صادرة، الإثنين، سجّلت قطر 150 حالة إصابة جديدة بِفيروس “كورونا”. عِلما أن تعداد سكان هذا البلد الخليجي يُقدّر بِمليونَين و700 ألف نسمة. وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية.

ومنذ تفشّي جائحة “كورونا” مطلع السنة الماضية، سُجّلت في قطر وفاة 601 شخص، وإصابة 226710 فرد، وشفاء 224129 آخرَ.