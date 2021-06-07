التلقيح ضد كورونا في الهواء الطلق

لتسريع وقاية الجزائريين بـ20 ولاية

انطلقت حملة تلقيح المواطنين في الفضاءات المفتوحة على مستوى 20 ولاية عبر الوطن، الاثنين، سواء للمسجلين وغير المسجلين في الأرضة الرقمية التي خصصتها وزارة الصحة للعملية.

وكانت قد انطلقت الأحد حملة التلقيح الواسعة عبر الفضاء الجواري بساحة الكيتاني ببلدية باب الوادي بالعاصمة، حيث تم استقبال “عدد معتبر” من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية في إطار عملية التلقيح ضد كوفيد -19 خارج الهياكل الصحية، استفادوا من نوعين من اللقاحات هما “سينوفاك” لذوي الـ18 سنة إلى 50 سنة و”أسترا زينيكا” للذين تتجاوز اعمارهم الـ50 سنة.

وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار إن حملة التلقيح “أخذت اليوم طابعا آخر يستجيب إلى الاستراتيجية الجوارية التي رسمتها وزارة الصحة وذلك قصد تدعيم الوحدات الصحية القاعدية التي شرعت في عملية التقليح منذ 29 يناير المنصرم”.

وأعلن في السياق ذاته، أن وزارة الصحة التي خصصت “امكانيات كبيرة” لإنجاح هذه العملية الجوارية “ستقوم بتوسيع عملية الفضاءات الجوارية عبر 20 ولاية أخرى وقبل نهاية الأسبوع ستعمم على كل ولايات البلاد”.

وبلغ عدد الجرعات التي اقتنتها الجزائر لحد الآن قرابة الـ2 مليون و500 ألف جرعة في إطار المساعي الرامية إلى محاربة انتشار كوفيد-19.

س.ع