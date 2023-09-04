التلميذ خير الدين عكريش يمر للتصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية

الطبعة السابعة لمسابقة "تحدي القراءة العربي"

ستكون قسنطينة حاضرة في الطبعة السابعة لمسابقة “تحدي القراءة العربي” في طبعتها السابعة والتي من المنتظر أن يكون تاريخها شهر أكتوبر القادم بإمارة دبي في دولة الإمارة العربية المتحدة.

ويمثل قسنطينة في هذه المسابقة، التي تعد أكبر مسابقة بالوطن العربي التلميذ عكريش خير الدين، التلميذ بالصف النهائي بثانوية عبد الحميد بن باديس بقسنطينة، والذي اجتاز كل مراحل التصفيات المحلية والوطنية بتفوق، ليكون ضمن العشرة تلاميذ الذين سيمثلون الجزائر في هذا الموعد الثقافي التربوي الهام.

ورغم كون التلميذ عكريش خير الدين من ذوي الهمم، إلا أنه صنع من إعاقته ممرا ليعتلي القمة، ويظفر بتأشيرة المرور للتصفيات النهائية للطبعة السابعة للمسابقة، وكله عزيمة على إحراز لقب البطولة العربية.

وفي تصريح للشروق، كشف المشرف العام للمسابقة بولاية قسنطينة الأستاذ حمزة رياض أن التصفيات التأهلية بولاية قسنطينة شارك فيها 56 ألفا و182 تلميذ من الأطوار التعليمية الثلاثة موزعين على 253 مؤسسة تعليمية لمديرية التربية بولاية قسنطينة، تأهل منهم 120 تلميذ أنهوا المستويات الخمسة، وتأهل منهم 04 تلاميذ للتصفيات الوطنية.