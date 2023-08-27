التماس الحبس لعصابة اقتحمت منزل مغترب واستولت على ملياري سنتيم!

المتهمون تنقلوا إلى وهران من أجل التخطيط للهروب عبر "قوارب الموت"

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الأحد، توقيع عقوبات تراوحت بين 7 و3 سنوات حبسا نافذا ضد أربعة أشخاص من بينهم شيخ في العقد السادس من العمر، وجهت لهم تهمة السرقة بالتعدد وتكوين جمعية أشرار، وذلك عقب قيامهم باقتحام مسكن مغترب، وسرقة مبلغ مالي قارب ملياري سنتيم وصرف الأموال بالملاهي الليلية وكذا التخطيط للهجرة سرا عبر قوارب الموت.

التحريات الأمنية بالملف حسب ما ناقشته المحكمة، أمس، انطلقت من شكوى تلقتها مصالح الأمن بالدار البيضاء من قبل سيدة بتاريخ 3 أوت الجاري، مفادها تعرض مسكنها إلى السرقة واختفاء مبلغ مالي معتبر كان داخل خزانة خشبية ببهو المنزل، وأضافت الشاكية أنها بينما كانت تقضي عطلتها الصيفية رفقة ابنها خارج الولاية بعد سفر زوجها المغترب إلى الدنمارك، ولدى عودتها إلى المسكن تفاجأت باختفاء مبلغ مالي قيمته مليار و800 مليون سنتيم، دون وجود آثار للكسر، مضيفة أنها تفطنت لاقتحام الجناة لمنزلها في غيابهم عبر النافذة التي تركت مفتوحة.

واستنادا لأقوال الضحية باشرت مصالح الشرطة تحريات مكثفة لتتوصل بعدة مدة قصيرة إلى هويات الفاعلين بعد رفع عينة للبصمات من مكان الجريمة، إذ اتضح أن المتهم الرئيسي يقطن بنفس الحي وتعلق الأمر بالشاب “عبد المالك.ر” رفقة كل من “علي.م”، “ب.م”، إلى جانب شخص آخر يدعى “هواري.ن” الأخير يتواجد محل بحث، وعلى أساس ذلك تم توقيف ثلاثة مشتبه فيهم وإيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.

المتهمون اعترفوا بجريمتهم لدى ردهم على أسئِلة المحكمة أمس، أين صرح المدعو “علي.م” أنه لم يعلم بحادثة السرقة إلا بعد مدة، أين أخبره المدعو “عبد المالك. ر” شاب عشريني يعمل لديه بخصوص سرقته مبلغا ماليا بمساعدة صديقيه، كما أن جيران المتهم لاحظوا تغيرا واضحا بمظهره الخارجي بعد اقتنائه لملابس باهظة وأغراضا ثمينة مقارنة بوضعه المادي سابقا، وكشف المتهم أنهما طلبا منه مرافقتهما إلى ولاية وهران من أجل التحضير للهجرة سرا من شواطئ وهران نحو أوروبا، كما اعترف المتهم أنه اعترض على تصرفهما كما حاول استرجاع جزء من المبلغ المالي المسروق وقام بإعادته للضحية، وهي التصريحات التي اعترف بها بقية المتهمين.

من جهتها، صرحت زوجة الضحية أنها اكتشفت الجريمة عن طريق الصدفة خلال عودتها للمنزل، قبل أن يقاطعها القاضي، قائلا إن عدم مبالاتها في حماية ممتلكاتها وترك مبلغ بذلك الحجم ظاهرا للعيان بخزانة البهو كان سببا في ضياعه وسرقته، وأضافت من جهتها أنها استرجعت 700 مليون سنتيم فقط من المتهمين، كما تحسرت على وضع زوجها حاليا والذي صدم بعد سماعه خبر اقتحام منزله والاستيلاء على حصيلة عمله لمدة 18 سنة بالدنمارك، كما صرحت أن المتهم الرئيسي كان يتحصل منه سنويا على نصاب الزكاة التي كان يقوم بإخراجها عن المبلغ المسروق، وطالبت بتعويض 80 مليون سنتيم عن حجم الضرر.