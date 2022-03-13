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المتهمة الرئيسية في حالة فرار

التماس الحبس لـ 24 متّهمّا في قضيّة “مذابح الوسط”

ب. عبد الرّحيم
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التماس الحبس لـ 24 متّهمّا في قضيّة “مذابح الوسط”
أرشيف

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، التابعة لمجلس قضاء المدية، أحكاما تراوحت ما بين 3 و8 سنوات سجنا في حقّ 24 متهما في قضية فساد بالشركة العمومية المسماة “مذابح الوسط “، الخاصة بالدواجن “أوراك”، الكائن مقرّ مديرتها العامة بالشراقة بالعاصمة، أين مثل أمام المحكمة 32، من بينهم ثلاثة موقوفون، فيما تبقى المتّهمة الرئيسية، وهي مديرة وحدة مذابح الوسط بالبرواقية، الملتمس في حقّها 8 سنوات سجنا في حالة فرار، حيث تمّ إصدار أمر بالقبض في حقّها.

في حين ستصدر الأحكام النهائية في القضية في غضون الـ 10 أيام القادمة في حقّ المتهمين الـ24، وهم عمال وإطارات الشركة المعنية بكلّ من وحدة البرواقية بالمدية، وحدة قورصو ببومرداس، وحدة واد جر بالبليدة، إضافة إلى مموّنين ومتعاملين من البويرة.

وتعود حيثيات القضية إلى أشهر قليلة ماضية، أين قام عمّال من وحدة البرواقية برفع قضية، بعد ملاحظتهم معاملات مشبوهة كإرجاع المنتج بعد أيام، وإعادة توجيهه إلى الخدمات الاجتماعية لبيعه للعمال وكذا قضية حرق الصيصان بوحدة قورصو، ومعاملات أخرى أثارت شكوك وريبة بعض عمال الشركة الذين قاموا بالإبلاغ عنها، ليتم فتح تحقيقات معمّقة من الجهات المختصة في القضية التي أفضت إلى متابعة 24 متهما، الذين مثل منهم 23 نهاية الأسبوع الفارط أمام محكمة البرواقية، فيما تبقى مديرة وحدة البرواقية لمذابح الوسط في حالة فرار، وذلك بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، عرقلة سير التحقيقات في في قضايا فساد، جنحة التزوير واستعمال مزوّر في محررات رسمية معاملاتية، وجنحة تزوير محررات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.

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