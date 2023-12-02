التماس المؤبد لشاب أضرم النار بأحراش ومزروعات بالعاصمة !

مصالح الأمن أوقفت المتهم بعد التبليغ عنه من طرف المواطنين

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الجمعة، توقيع عقوبة المؤبد في حق شاب عشريني يدعى “ز. ع” ينحدر من ولاية سطيف، بعد اتهامه بجناية إضرام النار عمدا بحقول مملوكة للغير، على خلفية قيامه بإشعال النيران وسط الأحراش والنباتات المزروعة على حافة الطريق الرئيسي ببلدية بئر خادم.

وكشفت محاكمة المتهم “ز.عصام”، البالغ من العمر 23 سنة، عن تورط الأخير في عملية حرق مجموعة من الأحراش ونبات القصب على حافة الطريق المؤدي إلى وسط بلدية بئر خادم شهر أوت الفارط، وذلك حسب اعترافه خلال توقيفه من قبل مصالح الأمن، لدى تلقيها بلاغا من عناصر الحماية المدنية التي تدخلت لإخماد الحريق قبل أن يمتد لمنازل السكان بالمنطقة .

ولم ينكر المتهم، خلال استجوابه من قبل مصالح الضبطية القضائية، فعلته وصرح أنه استعان بولاعة اشتراها من محل لبيع التبغ بالقرب من مكان الحادث، ثم توجه للجهة المقابلة للمحل وأشعل النار، قبل أن تتدخل المصالح المعنية للسيطرة على الحريق، بعد إبلاغهم من قبل مجموعة من المواطنين الذين كانوا يراقبون ما قام به المتهم.

وتمسك المتهم، خلال مثوله للمحاكمة، باعترافاته السابقة، بعد استعانة المحكمة بوالدته خلال الجلسة للإجابة عن الاسئلة الموجهة له، نظرا لإصابته بحالة نفسية معقدة ونادرة منعته من الكلام، وكشفت الأم أن ابنها كان يعمل بورشة بناء بالسحاولة في العاصمة، بعدما أجبره والده على ذلك واضطر لترك منزل العائلة الكائن بمنطقة بني ورتيلان بولاية سطيف بعد تعرضه للتعنيف والضرب من طرف والده ومعاملته بطريقة قاسية، وهو ما يفسر، حسب تصريحات والدة المتهم، تصرفه وإقدامه على اضرام النار دون وعي منه بينما كان يدخن سيجارة على حافة الطريق، كما اعترف المتهم، حسب ما تم تدوينه بمحاضر سماعه، أنه اشترى ولاعة بمبلغ 40 دج لإضرام النار، بالمقابل، أشار دفاع المتهم إلى أن حالة موكله تستدعي إخضاعه للعلاج النفسي المكثف بدلا من الزج به داخل المؤسسة العقابية، واستبعد الدفاع وجود نية إجرامية لدى المتهم أثناء قيامه بإشعال النار والتي كادت أن تودي بحياة المواطنين وتمتد ألسنة اللهب إلى منازلهم، لو لا تدخل مصالح الحماية المدنية لإخمادها.

من جهة أخرى، تأسّست مصالح بلدية بئر خادم طرفا مدنيا بملف الحال بعد تقديم شكوى ضد المتهم، غير أن الممثل القانوني تخلف عن الحضور خلال الجلسة للمطالبة بتعويضات مالية أثناء مناقشة الدعوى المدنية، وهو ما أسقط حقها تلقائيا في الحصول على التعويض.