“التماس”.. بوابة رقمية لاستقبال طعون مستهلكي الكهرباء والغاز

أطلقت لجنة ضبط الكهرباء والغاز، البوابة الرقمية “التماس” المخصصة لاستقبال ومعالجة طعون المواطنين من مستهلكي الكهرباء والغاز الحاليين والمستقبليين، بما يتيح لهم إيداع الطعون ومتابعة ملفاتهم عن بُعد بعد استنفاد إجراءات التظلم لدى موزع الطاقة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار التحول الرقمي وعصرنة الخدمة العمومية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تسريع وتيرة الرقمنة، وتجسيداً لتوجهات وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتحديثها.

وتوفر البوابة الجديدة للمواطنين خدمة إيداع الطعون إلكترونياً بطريقة سريعة وسهلة وآمنة، إلى جانب إمكانية متابعة مراحل دراسة الملفات ومعالجتها دون الحاجة إلى التنقل.

وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، باية شكيرد، أن إطلاق بوابة “التماس” يجسد إرادة اللجنة في تقريب خدماتها من المواطنين عبر توفير فضاء رقمي عصري وفعال يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين آجال التكفل بالطعون.

ويمكن الولوج إلى البوابة من خلال الموقع الإلكتروني للجنة ضبط الكهرباء والغاز، الذي يضع أيضاً تحت تصرف المواطنين مجموعة من الخدمات والمعلومات، تشمل الحقوق والواجبات، والتعريفات المعمول بها، وخدمة تقدير فاتورة الطاقة، ونصائح السلامة، والأسئلة الشائعة، فضلاً عن بيانات الاتصال بجمعيات حماية المستهلك عبر مختلف الولايات.

ومن خلال هذه المبادرة، تجدد لجنة ضبط الكهرباء والغاز التزامها بتعزيز خدمة عمومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، وقريبة من تطلعات المواطنين، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات.