التماس تشديد العقوبة لـ”البوشي” في قضية التهرب الضريبي

المحكمة الابتدائية أدانته بسنتين حبسا نافذا

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء تيبازة الإثنين، تشديد العقوبة في حق كمال شيخي وثلاثة متهمين، متابعين رفقته، في قضية التهرب الضريبي، ويتعلق الأمر بموثق وموظفين اثنين بمديرية الضرائب. وكانت المحكمة الابتدائية سلطت في حقهم عقوبات بين سنة وسنتين حبسا نافذا، وبرأت ساحة الموثق المتابع في القضية.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر كمال شيخي، المعروف بلقب “البوشي”، التهمة المنسوبة إليه، والمتعلقة بمنح مزية غير مستحقة، حيث كرّر تصريحه أمام المحكمة الابتدائية، علاقته ببقية المتهمين، وقال إنه اتبع الطرق القانونية مع الموثق. فيما صرح الموظفان المتهمان، العاملان بمفتشية التسجيل والرسوم، أن الخطأ الذي وقع في تحديد الرسم على عقد تحويل ملكية عقار، ملك لكمال شيخي نحو شركة ملك له وهو مسيرها، والمتمثل في 1 بالمائة بدل 5 بالمئة، “قد تم تداركه في آجاله القانونية”.

وكانت محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة، قد أصدرت أحكامها في هذه القضية بتاريخ 18 أفريل الماضي. حيث أدانت كمال شيخي بسنتين حبسا نافذا، بتهمة منح مزية غير مستحقة. كما نطقت بعقوبة سنتين حبسا، منها سنة موقوفة النفاذ، في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب، بتهمة منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم العمومية. في حين أدينت موظفة بمفتشية التسجيل والرسوم بسنة موقوفة النفاذ، بتهمة منح إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية، فيما برأت الموثق من التهم المنسوبة إليه.