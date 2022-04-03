التماس تعديل تواقيت الدراسة بالجنوب

النائب صليحة قاشي تراسل بلعابد

التمس المجلس الشعبي الوطني، من وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، التدخل لإعادة النظر في تواقيت العمل في المؤسسات التربوية بولايات الجنوب والجنوب الكبير خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بتأخير موعد الدخول في الفترة الصباحية.

أعابت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلفة بنشاطات الاتصال والثقافة والنشر والتكوين صليحة قاشي، في مراسلة تحمل الرقم 68 مؤرخة في 31 مارس الفارط، التحاق التلاميذ بالمدارس بالولايات الجنوبية في الفترة الصباحية على الساعة السابعة في شهر رمضان، وبررت ذلك بأن رزنامة الدراسة غير عملية كوننا في بداية فصل الربيع والطقس على العموم معتدل، بالإضافة إلى تأخر نوم التلاميذ في الشهر الفضيل، الأمر الذي سيؤثر على تحصليهم الدراسي، خاصة مع اقتراب الامتحانات الرسمية المصيرية.

والتمست نائب الرئيس من الوزير، التدخل العاجل، لإعادة النظر في تواقيت رمضان، بتأخير الدخول في الفترة الصباحية بالولايات الجنوبية.

كما وجه مديرو الثانويات نداء عاجلا لوزير التربية، بإعادة النظر في فترة الراحة المبرمجة وتمديدها من خمس دقائق إلى 15 أو 20 دقيقة، لتمكين الفوج الأول من مغادرة قاعات الدراسة وتسهيل التحاق الفوج الثاني بأقسامهم.

وأكد المديرون بأن مدة 5 دقائق المخصصة كفترة راحة تفصل بين الفترتين الصباحية والمسائية ستحدث فوضى، فيما أشاروا إلى أن بعض رؤساء الثانويات، بادروا بوضع رزنامة تتلاءم مع خصوصية مؤسساتهم، والذين أعلنوا التزامهم برزنامة المديرية العامة للوظيفة العمومية.

ومعلوم أن وزارة التربية، أعلنت عن تواقيت الدراسة خلال رمضان، بناء على البرقية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إذ برمجت فترة الدراسة اليومية بـ20 ولاية بالجنوب والجنوب الكبير من السابعة صباحا إلى الثانية زوالا، لتنطلق الدراسة بباقي الولايات من الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة والنصف مساء.