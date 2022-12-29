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الجزائر

التماس عقوبات بين 10 و15 سنة سجنا نافذا للمتّهمين في قضية عرباوي

نوارة باشوش
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التماس عقوبات بين 10 و15 سنة سجنا نافذا للمتّهمين في قضية عرباوي
أرشيف
محكمة سيدي محمد

طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بتوقيع عقوبات متفاوتة، تتراوح بين 10 إلى 15 سنة حبسا نافذا لكلّ من رجل الأعمال عرباوي حسان، والمتّهمين “ع.لزهر “، “ع.يوسف، “ع.عادل “، في قضايا فساد.

وتتعلّق قضية الحال بالتصرّف في الأموال والممتلكات الناتجة عن جرائم فساد، طالت مجمع “ڨلوبال ڨروب” للسيارات، لمالكه حسان عرباوي.

وتولى المجمّع المذكور تركيب عربات كيا موتورز في الجزائر، قبل مصادرته بموجب بحكم قضائي.

ويواجهون المتّهمون في القضية تهما ثقيلة بإخفاء عائدات ناتجة عن جرائم الفساد، وتبييض الأموال، واختلاس أموال و ممتلكات القطاع الخاص، واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المعني، ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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