التماس عقوبة 10 سنوات حبسا في حق الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار في حق الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، و5 سنوات حبس في حق زوجها “ا.حفيظ” مع تنفيذ نفس الغرامة المالية.

بالمقابل طالب وكيل الجمهورية الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها تقدر بمليون دينار مع مصادرة العائدات الإجرامية المنقولة والأموال الموجودة في الحسابات البنكية بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.