التماس عقوبة 5 سنوات حبسا بحق يوسفي في ملف استيراد الجرارات

التمس وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، الاثنين، توقيع عقوبة 5 سنوات حبس ومليون غرامة بحق الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، مع حرمانه من حق الترشح في ملف استيراد الجرارات.

كما طالب بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية غي حق كل من الاخوة خربوش وهم كمال فتحي رشيد ومدير الصناعة والتطوير بوزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم 8 سنوات ومليون مع الحرمان من الترشح.

وبالمقابل فقد تراوحت العقوبة التي طالب بها ممثل الحق العام في حق باقي المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا باقي المتهمين 5 ومليون غرامة مالية نافذة.

أما الاشخاص المعنوية والمتمثلة في الشركات فقد التمس وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية 32 مليون دينار وباقي الشركات 20 مليون دينار غرامة نافذة، مع الامر بمصادرة كل المنقولات والعقارات وتصريح ببطلان القرارات وعقود الامتيار المحررة بولايتي البيض والنعامة.

ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

تمديد الحبس لأويحيى ويوسفي وخربوش في ملف “الفساد الفلاحي”

وفي بداية أكتوبر 2021، مددت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر فترة الحبس المؤقت لكل من الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، ورجل الأعمال خربوش، المتابعين في ملف الفساد الفلاحي “استيراد الجرارات الفلاحية”، بالرغم من تجاوز المدة القانونية، وهذا بعد مرور 24 شهرا من إيداعهم الحبس.

ونقلت مصادر “الشروق” أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد أن رفضت طلب إجراء الخبرة المضادة لتقرير المفتشية العامة للمالية التي تقدم بها رجل الأعمال خربوش شهر ماي الماضي، قررت نهاية الأسبوع الماضي تمديد فترة الحبس المؤقت في ملف الحال لجميع الأطراف، حيث يتابع فيه كل من الإخوة خربوش، الوزير الأول سابقًا أحمد أويحيى ووزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي، إلى جانب ولاة جمهورية و21 شخصا في وزارتي الصناعة والفلاحة، وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية، بينما يتواجد الملف على مستوى الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد.

ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ومعلوم أن التحقيقات التي قامت بها فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر في ملف مجمع “خربوش” المتخصص في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية، كشفت عن استيراد هذا الأخير لجرارات فلاحية، دون الحصول على مقررات من وزارة الصناعة أو ترخيص من أي جهة لسنوات عديدة، كما يتابع الإخوة “خربوش” في الشق المتعلق بتنفيذ الشركات الفرعية للمجمع عمليات كبيرة سمحت لهم بإقامة علاقات دائمة مع شركات عالمية على غرار “كابراري”، “كوليجان” و”إريميك” و”إيديبال بومباس”، “لاكروا سوفريل” “سيكو”، “نيوتيك بونسيل”، “تسورومي” و”تراكتو تكنيك”.