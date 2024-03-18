التماس عقوبة 6 أشهر نافذة في حق رئيس الأرسيدي السابق محسن بلعباس

عن تهمة القتل الخطأ وتشغيل أجنبي دون ترخيص

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قيمتها 100 ألف دج، في حق الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الآرسيدي” المدعو محسن بلعباس، على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ في حادثة وفاة عامل أجنبي على مستوى ورشة بناء بمنزله الشخصي بجسر قسنطينة شهر جويلية 2020.

وكان المتهم قد مثل، الأحد، لمحاكمته حول الوقائع التي تضمنها ملف الحال أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس القضاء العاصمة، أين وجهت له جنحة القتل الخطأ وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، وكذا مخالفتي إيواء أجنبي بدون رخصة وتشغيل أجنبي بدون الحصول على ترخيص، وتتعلق الوقائع بوفاة عامل من جنسية مغربية كان يعمل بورشة بناء لمسكنه الخاص بالجزائر العاصمة.

وقبل الاستماع لتصريحات المعني، قدمت هيئة دفاعه دفوعا شكلية تقضي بضرورة بطلان إجراءات المتابعة في حقه، كما قدم الدفاع طلبا احتياطيا لهيئة المحكمة يقضي بإفادته بالبراءة التامة، ومن جهته أنكر المتهم خلال رده على أسئلة المحكمة ما نسب له جملة وتفصيلا، وأكد أنه لا علاقة له بحادثة وفاة الرعية الأجنبي داخل ورشة البناء، وتمسك على لسان دفاعه بإفادته بالبراءة من روابط التهم الموجهة له.

يذكر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر سبق وأن كشفت في بيان لها أن المتهم تسلم بلاغا رسميا للامتثال أمام العدالة، كما وجه له استدعاء عن طريق الدرك الوطني من أجل التحقيق معه حول واقعة وفاة رعية أجنبية حامل للجنسية المغربية كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للمعني بالأمر سنة 2020، وهي الوقائع التي أنكرها خلال محاكمته، قبل أن يلتمس النائب العام الحكم سالف ذكره، فيما ستنطق الغرفة الجزائية بالأحكام بعد مداولاتها القانونية في الملف يوم 24 مارس المقبل.