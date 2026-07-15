“التماس” لزيادة عدد الوكالات الخاصة المعنية بتنظيم رحلات الحجّ

رفعته الجمعية الوطنية لوكالات السفر إلى الوزارة

وجّهت الجمعية الوطنية لوكالات السفر رسالة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، تلتمس فيها زيادة عدد وكالات السياحة والأسفار الخاصة المعنية بتنظيم رحلات الحجّ لموسم 1448هـ.

ونوّهت الجمعية الوطنية في مراسلتها إلى الوزير، بـ”الدور الذي تؤديه الوكالات الخاصة، في تحسين جودة الخدمات، وتخفيف الضغط التشغيلي. والإسهام في إنجاح هذه الشعيرة المباركة، بما يعكس الصورة المشرفة للجزائر”.

قبل أن تطالب بدراسة إمكانية زيادة عدد الوكالات الخاصة المرخص لها بتنظيم موسم الحج 1448هـ، “بما ينسجم مع رؤية الجزائر الجديدة، في توسيع فرص المشاركة أمام الكفاءات الوطنية، وتشجيع المبادرة”.

“آلية مستحدثة لإدماج الوكالات المؤهلة للمشاركة في التنظيم”

من جهة أخرى، قدّمت جمعية الوكالات مقترحا إلى الوزارة، يتعلق باستحداث آلية لإدماج الوكالات المؤهلة للمرة الأولى لتنظيم رحلات الحجّ. من خلال منحها حصة أولية محدودة، لاكتساب الخبرة الميدانية، والتدرج في تحمّل المسؤولية.

وأوضحت الجمعية في مراسلة ثانية إلى وزارة القطاع، أن عددا من الوكالات يتحصل لمواسم متتالية عدّة على علامة التأهيل المطلوبة لتنظيم رحلات الحجّ، من دون أن تتاح لها فرصة فعلية للمشاركة في التنظيم.

“وهو ما يجعل عملية التأهيل بالنسبة لهذه الوكالات، إجراء لا يحقق الغاية المرجوة منه. رغم أنها أثبتت أهليتها، واستوفت جميع المتطلبات المنصوص عليها في دفتر الشروط”، تقول الجمعية.

قبل أن ترفع مقترحها بـ”استحداث آلية تدريجية، تسمح بإدماج الوكالات المؤهلة لأول مرة. بمنحها حصة أولية محدودة، أو إشراكها في العملية تحت إشراف ومتابعة الديوان الوطني للحج والعمرة”.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت المراسلة “إخضاع هذه الوكالات لتقييم شامل بعد نهاية الموسم. بحيث تمنح حصص أكبر للوكالات التي تثبت نجاحها والتزامها، بينما تطبق الإجراءات القانونية والتنظيمية على كل وكالة يثبت تقصيرها”.