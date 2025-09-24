-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
مع مصادرة جميع المحجوزات

التماس 10 سنوات حبسا للوزير تيجاني هدام والمرقي العقاري

نوارة باشوش
  • 759
  • 0
التماس 10 سنوات حبسا للوزير تيجاني هدام والمرقي العقاري

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد،  ليلة الثلاثاء  23 سبتمبر الجاري، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ” كناص”، إذ  طالب بتوقيع عقوبة  10 سنوات حبسا نافذا  وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ، في حق كل من الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام والمرقي العقاري.

كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر” و.نعمان”،  مقابل7 سنوات في حق رئيسا بلدية القبة السابقين ” ب. زهير” و” ب. محمد”.

وإلى ذلك التمست نيابة الجمهورية غرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينا في حق مؤسسة ” ق” مع مصادرة جميع المحجوزات، فيما طالبت الخزينة العمومية أن الخزينة العمومية بمبلغ 500 مليون دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء وقائع فساد الحال.

مقالات ذات صلة
مليوني طالب يلتحقون غدا بالمؤسسات الجامعية

مليوني طالب يلتحقون غدا بالمؤسسات الجامعية

البرلمان يتحرك لتسوية ملف مقترحات المشاريع المُجمدة

البرلمان يتحرك لتسوية ملف مقترحات المشاريع المُجمدة

محاكمة المتهمين في ملف فساد “أناب 2” يوم 14 أكتوبر

محاكمة المتهمين في ملف فساد “أناب 2” يوم 14 أكتوبر

الإطاحة بعصابة للاتجار بالكوكايين وتبييض الأموال

الإطاحة بعصابة للاتجار بالكوكايين وتبييض الأموال

اختبار أولي لموسميْن فقط في التبادل التقليدي بين الأساتذة!

اختبار أولي لموسميْن فقط في التبادل التقليدي بين الأساتذة!

منصوري تستقبل سفراء 3 دول إفريقية

منصوري تستقبل سفراء 3 دول إفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد