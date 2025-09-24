التماس 10 سنوات حبسا للوزير تيجاني هدام والمرقي العقاري

مع مصادرة جميع المحجوزات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ليلة الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ” كناص”، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ، في حق كل من الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام والمرقي العقاري.

كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار جزائري، في حق المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر” و.نعمان”، مقابل7 سنوات في حق رئيسا بلدية القبة السابقين ” ب. زهير” و” ب. محمد”.

وإلى ذلك التمست نيابة الجمهورية غرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون دينا في حق مؤسسة ” ق” مع مصادرة جميع المحجوزات، فيما طالبت الخزينة العمومية أن الخزينة العمومية بمبلغ 500 مليون دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء وقائع فساد الحال.