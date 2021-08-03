التماس 10 سنوات حبس للوالي غلاي موسى

محكمة القطب الإقتصادي والمالي سيدي أمحمد:

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الإقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين في قضية “بارك فاميلي وخليج كوالي” حيث طالب بتوقيع عقوبة عشرة سنوات في حق المتهم الرئيسي الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ، و6 سنوات لمدير أملاك الدولة السابق وحرمانهم من جميع الحقوق السياسية، وعقوبات تتراوح مابين عامين حبس نافذ وخمس سنوات في حق باقي المتهمين .

التماسات وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب المالي والاقتصادي والمتخصص:

غلاي موسى والي سابق لتيبازة التماس 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار جزائري غرامة نافذة والحرمان من حق الترشح والانتخاب لمدة 10 سنوات .

بوعميريران علي مدير سابق لمديرية أملاك الدولة التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دينار جزائري غرامة نافذة والحرمان من حق الترشح والانتخاب لمدة 6 سنوات.

حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم سابقا التماس 5 سنوات حبس نافذ ومليون دينار جزائري غرامة نافذة والحرمان من حق الترشح والانتخاب لمدة 5 سنوات.

بودينة محفوظ التماس سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

ثوري وحيد مدير وكالة سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

شنيت هادية مديرة السياحة بولاية تيبازة التماس سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة

بلعياضي جمال التماس سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

بن شامة جمال مدير الفلاحة بولاية تيبازة سابقا التماس سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

سجال ربيع مدير مسح الأراضي التماس سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

بن رابح نور الدين مدير البيئة بولاية تيبازة التماس 5 سنوات حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة والحرمان من حق الترشح والانتخاب لمدة 5 سنوات.

حمزة حكيمة مديرة التعمير والبناء التماس ثلاث سنوات حبس نافذ ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

وانية ياسين مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التماس عامين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

أوقاسي سفيان التماس سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

لباد حسان التماس سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

المستثمرين :

أيت عيسى أمال مستثمرة في مشروع “كوالي” SARL ale COlo التماس 4 سنوات حبس نافذ ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

دلسي كمال مستثمر في مشروع الحظيرة التماس 4سنوات حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة

عايد محمد مستثمر صاحب شركة SARL Damac plus التماس 4 سنوات حبس نافذ ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

فاروزي حمزة مستثمر صاحب شركة SARL family hyper shop التماس 4 سنوات حبس نافذ ومليون دينار جزائري غرامة نافذة

الشركات المعنوية:

SARL family hyper shop

SARL ale COlo

SARL Damac plus

التماس عقوبة قدرها 5 مليون دينار غرامة نافذة في حق كل شركة من الشركات الثلاثة مع فسخ عقود المشاريع المتحصل عليها .