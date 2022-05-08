التماس 10 سنوات للعسكري السابق محمد بن حليمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الأحد ، 10 سنوات حبسا نافذة في حق العسكري السابق محمد بن حليمة، عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة وإحباط روح معنويات الجيش والإضرار بالأمن.

المتهم بن حليمة عارض الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية لقسم الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس.

وقد أودع العسكري السابق بن حليمة الحبس المؤقت بتاريخ 5 أفريل نيسان، بأمر من قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بسيدي أمحمد، عقب تسليمه من قبل السلطات الإسبانية.