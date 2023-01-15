-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

التماس 12 سنة سجنا نافذا في حق نجلي طحكوت وأشقائه

نوارة باشوش
  • 234
  • 0
التماس 12 سنة سجنا نافذا في حق نجلي طحكوت وأشقائه
الأرشيف
محي الدين طحكوت

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأحد، توقيع أقصى عقوبات في حق عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، مطالبا بـ 50 ألف مليار سنتيم تعويضا للخزينة العمومية.  

وطالب وكيل الجمهورية بإدانة  مسير شركة ” سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ 15 سنة سجنا نافذا، مقابل 12 سنة سجنا نافذا لكل من نجلي محي الدين طحكوت ” بلال وعلي” وأشقائه  ” ناصر،حميد، يوسف، إبراهيم” مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم  ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة وغير المحجوزة، فيما طالب  بتعويض الخزينة العمومية بـ 50 ألف مليار سنتيم.

وتراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين وهم عمال وموظفين بشركة ” سيما موتورز” وخواص إلى جانب موظفين  بين 5 و7 و8 و10  مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار  “ف.م “،”ر.ق”،” ب.ه” “د.ع” ، “ش.ي” بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 دج غرامة مالية نافذة، مع  تأييد اصدار امر بالقبض عليهم  ،مع التماس عقوبات متفاوتة. تراوحت بين 5  الى 7 سنوات حبس نافذ. وغرامات مالية نافذة تراوحت بين مليون الى 4 ملايين دج  لباقي المتهمين.

مقالات ذات صلة
مراجعة القانون التوجيهي للتربية وشروط طرد التلاميذ

مراجعة القانون التوجيهي للتربية وشروط طرد التلاميذ

خطة لمنع العطش ومواجهة أزمة شح الأمطار

خطة لمنع العطش ومواجهة أزمة شح الأمطار

حوادث المرور تتسبب في مقتل 15 شخصا خلال الـ 72 ساعة الماضية

حوادث المرور تتسبب في مقتل 15 شخصا خلال الـ 72 ساعة الماضية

هذا ما دار بين لعمامرة وأمين سر حركة فتح

هذا ما دار بين لعمامرة وأمين سر حركة فتح

وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا

وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا

مشاريع الترقية العقارية “السرية” محلّ تحقيقات واسعة

مشاريع الترقية العقارية “السرية” محلّ تحقيقات واسعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد